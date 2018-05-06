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В Петербурге провели генеральную репетицию парада Победы. ФАН-ТВ
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    В Петербурге провели генеральную репетицию парада Победы. ФАН-ТВ

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    В этом году в параде будет задействовано 98 единиц техники, 45 самолетов и вертолетов и около 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа. Среди них воспитанники Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны, МЧС и МВД России, войск Национальной гвардии.

    «Репетиция прошла достаточно успешно. Есть моменты, которые мы обговорили. В этом году большая часть репетиций проходила в ночное время, чтобы не мешать жителям города, — рассказывает корреспондентам командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов. — В этом году мы увеличили количество техники, увеличили количество пеших парадных расчетов и немножко добавили самолетов. Заключительную часть парада видоизменили, добавили показательные выступления оркестра барабанщиков роты почетного караула».

    По традиции, колонну военной техники возглавили танки Т-34-76 и Т-34-85. В составе механизированного строя задействованы бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».

    В Петербурге провели генеральную репетицию парада Победы. ФАН-ТВ

    Именно техника производит на зрителей наибольшее впечатление. Даниил Уласик вместе с родителями впервые пришел на репетицию парада. Признается, что с нетерпением ждал появления танков.

    «Очень долго этого ждал, когда проедут танки, потому что сам люблю, играю в танки», — признается маленький зритель.

    В Петербурге провели генеральную репетицию парада Победы. ФАН-ТВ

    А для кого-то стать зрителем парада, значит отдать дань памяти старшему поколению.

    «Я вообще под большим впечатлением. У меня отец всю жизнь хотел посмотреть парад вживую, но смотрел, конечно, только по телевизору, потому что жил в очень глухой деревне, — признается Лариса Панихина. — У меня вообще были слезы на глазах, потому что я от его имени здесь».

    Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
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