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Во Франции назвали «возмутительными» заявления Трампа о терактах в Париже
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    Во Франции назвали «возмутительными» заявления Трампа о терактах в Париже

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    Во Франции назвали «возмутительными» заявления Трампа о терактах в Париже

    Париж, 6 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп должен извиниться за свои высказывания о террористических актах 13 ноября 2015 года во французской столице, которые Париж считает некорректными. Об этом в воскресенье сообщил глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр.

    «Я нахожу эти заявления возмутительными и считаю, что они недостойны президента государства, которое является союзником и другом Франции. Я хочу, чтобы президент США и взял свои слова назад и высказал сожаление», — подчеркнул Ле Мэр.

    В минувшую пятницу американский президент в ходе выступления перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США предположил, что существующий во Франции строгий контроль над оборотом оружия лишил простых граждан шансов на самооборону в условиях повышенной террористической угрозы. Трамп заявил, что «если бы у людей тогда было оружие, то террористы бежали бы или были застрелены, и это была бы уже совсем другая история».

    Напомним, террористические акты в Париже и его окрестностях были совершены 13 ноября 2015 года. Практически одновременно террористы осуществили несколько атак: взрыв прогремел около стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, боевики расстреляли посетителей нескольких заведений, а также устроили атаку в концертном зале «Батаклан».

    Всего в результате атак погибли 130 человек, более 350 пострадали.

    Автор: Дана Балан
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