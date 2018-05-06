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Скончался бывший директор рок-группы «Машина времени»
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    Скончался бывший директор рок-группы «Машина времени»

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    Скончался бывший директор рок-группы «Машина времени»

    Москва, 6 мая. Бывший директор рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь на 6 мая. Об этом сообщил его брат на своей странице в социальной сети Facebook.

    Как сообщили Федеральному агентству новостей, у Владимира Сапунова было серьезное онкологическое заболевание. Он больше десяти лет передвигался на инвалидной коляске.

    Он был директором музыкальной группы «Машина времени» с 1994 году. Сапунов решил покинуть свой пост в прошлом году, но, по его словам, смог сохранить дружеские отношения с коллективом.

    Автор: Дарья Смолина
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