Скончался бывший директор рок-группы «Машина времени»

Москва, 6 мая. Бывший директор рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь на 6 мая. Об этом сообщил его брат на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, у Владимира Сапунова было серьезное онкологическое заболевание. Он больше десяти лет передвигался на инвалидной коляске.

Он был директором музыкальной группы «Машина времени» с 1994 году. Сапунов решил покинуть свой пост в прошлом году, но, по его словам, смог сохранить дружеские отношения с коллективом.