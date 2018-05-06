Меню
Происшествия
Более 240 человек эвакуировали с борта лайнера «Князь Владимир» из-за пожара
Общество
Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы
Следующая новость
Загрузка...

    Более 240 человек эвакуировали с борта лайнера «Князь Владимир» из-за пожара

    55

    Более 240 человек эвакуировали с борта лайнера «Князь Владимир» из-за пожара
    Сочи, 6 мая. Более 200 человек эвакуировали с круизного лайнера «Князь Владимир». Причиной отмены первого в этом сезоне рейса Сочи — Севастополь стало возгорание на борту судна. В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают эксперты.

    О ЧП сообщили представители компании «Черноморские круизы». По данным пресс-службы, задымление в машинном отделении теплохода «Князь Владимир» произошло в ночь на 6 мая, в связи с этим было принято решение отменить отправку судан из Сочи в Севастополь, которое планировалось сегодня в 18.00 МСК.

    В компании подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Глава сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко уточнил в комментарии РИА Новости, что с борта лайнера были эвакуированы 243 человека, при тушении задействовали восемь пожарных расчетов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.