Более 240 человек эвакуировали с борта лайнера «Князь Владимир» из-за пожара



Сочи, 6 мая. Более 200 человек эвакуировали с круизного лайнера «Князь Владимир». Причиной отмены первого в этом сезоне рейса Сочи — Севастополь стало возгорание на борту судна. В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают эксперты.

О ЧП сообщили представители компании «Черноморские круизы». По данным пресс-службы, задымление в машинном отделении теплохода «Князь Владимир» произошло в ночь на 6 мая, в связи с этим было принято решение отменить отправку судан из Сочи в Севастополь, которое планировалось сегодня в 18.00 МСК.

В компании подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Глава сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко уточнил в комментарии РИА Новости, что с борта лайнера были эвакуированы 243 человека, при тушении задействовали восемь пожарных расчетов.