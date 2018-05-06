Сирия: боевики ИГ уничтожены в результате артобстрела иракских ополченцев

Багдад, 6 мая. Иракские ополченцы сообщили об удачной операции против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии. Как говорится на сайте иракского шиитского ополчения, в результате артиллерийского удара были уничтожены 4 боевика, несколько получили ранения.

«Ополченцы уничтожили четырех боевиков группировки, некоторое количество террористов были ранены», — отмечается в комментарии.

Артобстрел был осуществлен по позициям террористов в деревне Восточный Дахадж неподалеку от границы Сирии и Ирака.

Напомним, ранее стало известно, что ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.