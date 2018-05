«Россия начала противодействие»: Concord Management заставит США признать вмешательство в дела других стран

Федеральный окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Колумбия готовится к слушаниям по делу о так называемом «вмешательстве России и ее граждан» в выборы президента США 2016 года. Дело ведет спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер.

Американские СМИ сообщили, что адвокаты российской компании Concord Management, которую в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в выборы США со стороны России, потребовали от обвинения обнародования данных обо всех случаях слежки правительства США за гражданами во всем мире и список случаев участия правительства США в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в любой другой стране.

Требование звучит так:

«This disclosure should include any and all information regarding the use of computer infrastructure inside and outside of the United States, false foreign identities, goals to sow discord in a foreign political system, assistance to a foreign elected official or candidate, attacks on a foreign elected official or candidate, assassination or conspiracy to assassinate a foreign elected official or candidate, buying political advertisements, posing as foreign persons and/or failure to honestly identify to foreign voters the involvement of any officer, employee or agent of the United States Government”.

«Это раскрытие должно включать в себя любую информацию об использовании компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах и за их пределами, ложные иностранные идентичности, цели посеять разлад во внешней политической системе других стран, помощь иностранному избранному должностному лицу или кандидату, нападения на них, политические убийства или заговоры, чтобы убить иностранного избранного должностное лицо или кандидата. Покупку политической рекламы, представление в качестве иностранного лица и/или неспособность честно идентифицировать иностранных избирателей с участием любого должностного лица, сотрудника или агента правительства Соединенных Штатов».