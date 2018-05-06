«Россия начала противодействие»: Concord Management заставит США признать вмешательство в дела других стран

Федеральный окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Колумбия готовится к слушаниям по делу о так называемом «вмешательстве России и ее граждан» в выборы президента США 2016 года. Дело ведет спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер.

Американские СМИ сообщили, что адвокаты российской компании Concord Management, которую в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в выборы США со стороны России, потребовали от обвинения обнародования данных обо всех случаях слежки правительства США за гражданами во всем мире и список случаев участия правительства США в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в любой другой стране.

Требование звучит так:

«This disclosure should include any and all information regarding the use of computer infrastructure inside and outside of the United States, false foreign identities, goals to sow discord in a foreign political system, assistance to a foreign elected official or candidate, attacks on a foreign elected official or candidate, assassination or conspiracy to assassinate a foreign elected official or candidate, buying political advertisements, posing as foreign persons and/or failure to honestly identify to foreign voters the involvement of any officer, employee or agent of the United States Government”. «Это раскрытие должно включать в себя любую информацию об использовании компьютерной инфраструктуры в Соединенных Штатах и за их пределами, ложные иностранные идентичности, цели посеять разлад во внешней политической системе других стран, помощь иностранному избранному должностному лицу или кандидату, нападения на них, политические убийства или заговоры, чтобы убить иностранного избранного должностное лицо или кандидата. Покупку политической рекламы, представление в качестве иностранного лица и/или неспособность честно идентифицировать иностранных избирателей с участием любого должностного лица, сотрудника или агента правительства Соединенных Штатов».

Таким образом получается, что этот запрос открывает настоящий ящик Пандоры — защита Concord Management известного российского бизнесмена Евгения Пригожина требуют раскрыть все данные о незаконном вмешательстве США в дела других стран, начиная с 1945 года.

«Очень здорово, что у людей нашлись силы и возможности противостоять голословным обвинениям США во вмешательстве в их выборы. Если какая-то российская компания, которая ассоциируется с российским бизнесменом, может при помощи нескольких сотен тысяч долларов вмешаться во внутренние дела Соединенных Штатов, то наверно все эти дела США стоят не очень-то дорого. Помимо усмешки такие обвинения вызывают ряд существенных вопросов, и говорят об отсутствии у Вашингтона доказательной базы для таких обвинений против России», — пояснил ситуацию в интервью корреспонденту ФАН независимый политический аналитик Александр Асафов.

С ним согласен эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, который заявил, что «наши ребята запросили все данные о вмешательстве США в политику и жизнь других государств, и Вашингтону нужно будет очень серьезно постараться для того, чтобы избежать раскрытия своего вмешательства».

По его мнению, в последнее время Российская Федерация и ее отдельные компании, вроде Concord Management, проводят очень хорошую работу на внешнеполитической арене, буквально вынуждая Вашингтон соглашаться с тем, что он проводит порой очень недружественную политику против других стран, преследуя свои экономические интересы.

«Россия все время запрашивает объективные доказательства, требует разъяснений по надуманным предлогам. И тут отличным примером выступает отравление Скрипалей, когда Москва в ООН требовала от Лондона доказательств, требовала возможности российских экспертов ознакомиться с формулой «Новичка» и т.д. И тут вдруг резко в Великобритании все прекращается, и все концы в воду. Я думаю, что так произошло из-за взвешенного и правильного ответа Москвы, которая без суеты, но настойчиво стала требовать», — говорит Кошкин.

Следующим примером была якобы имевшая место химическая атака в сирийском городе Дума (Восточная Гута Дамаска — прим. ФАН), в результате чего США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по правительственным объектам Сирии.

«И тут Россия потребовала объективного расследования, потребовала объективных доказательств отравления по всем позициям. При этом россияне нашли свидетелей, того самого мальчика, привезли их в ООН. В свою очередь представители США сбежали, они уговаривали других членов Совбеза не идти на заседание. А после этого перестали финансировать «Белые каски». И вот, адвокаты Concord говорят: «Обнародуйте данные обо всех случаях слежки и вмешательства США в дела других стран». Это прекрасный ход, компания Concord просто берет и отвечает на обвинения так же взвешенно, спокойно и без суеты. Если их бездоказательно обвиняют, они начинают действовать, и я уверен, что они дожмут обвинителей», — продолжает эксперт.

По мнению военно-политического аналитика, с медийной точки зрения господин Мюллер и его ведомство фактически проиграли этот процесс против России. Они пытаются отложить судебные заседания и демонстративно затягивают судебный процесс. И это замечают уже все международные наблюдатели.

«Все видят, что США начинают прижимать. Даже эксперты в самих Соединенных Штатах с ухмылкой говорят, что Вашингтон прямо считает своим долгом вмешиваться в выборные кампании других стран, в формирование их власти. И тут интересна цифра — 1945. Дело в том, что именно с этого года началась мировая «долларизация», становление американского доллара как мировой валюты. Начиная с 1945 года США пытаются военным и экономическим путем вгонять мир в экономическое рабство. Это действительно так», — говорит собеседник ФАН.

Действительно, 22 июля 1944 года, когда состоялось подписание Бреттон-Вудского соглашения, доллар плотно входит в мировую экономическую систему. Негласно указанный документ превращает доллар в «новое золото» на планете, и все активы на мировом рынке начинают измеряться в национальной валюте США.

«Именно при помощи доллара США начинают мягко вмешиваться в дела других государств, подкупают ими оппозиционных лидеров, крупных политиков, финансируют военные и государственные перевороты. Сразу после завершения Второй мировой войны начинается череда военных конфликтов — Вьетнам, Корея, ряд африканских стран. Сейчас это войны на Ближнем Востоке — Ирак, Ливия, Сирия. Но ситуация меняется, Россия начала противодействие, и первыми выступили специалисты Concord Management», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью ответил на вопрос американской журналистки телеканала NBC Мегин Келли о вмешательстве в выборы США. Лезть в чужие дела, по словам президента, Москве не позволяют принципы.

«Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?», — сказал президент России.

Для понимания, вот далеко неполный список известных операций США по вмешательству в дела других стран. Именно по ним придется отчитываться специальному прокурору Мюллеру:

1946 — 1949 гг.: финансовая, организационная и военная поддержка националистической партии Китая — Гоминьдан;

1948 год — американское правительство через различные фонды финансировало правые антикоммунистические партии и распространяло фальшивые новости в Италии, чтобы предотвратить установление коммунистического просоветского режима;

1949 год: организация и проведение переворота в Сирии, свержение правительства Шукри Аль-Куатли;

1949 — 1953 гг.: попытка США и Великобритании свергнуть правительство Албании;

1950-e — 1960-е гг.: ЦРУ финансировало проамериканскую Либеральную партию Японии;

1953 год — ЦРУ провело успешную спецоперацию по свержению иранского правительства во главе с Мохаммедом Мосаддыком;

1953 год — Госдеп США и ЦРУ оказывали финансовую и информационную поддержку президенту Филиппин Рамону Магсайсаю;

1953 год — Государственный депапртамент США и ЦРУ финансировали Христианско-демократическую партию ФРГ, что помогло ей одержать победу на выборах;

1954 год — ЦРУ свергло президента Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале;

1958 год — оказание финансовой и пропагандистской поддержки на выборах христианским политическим партиям Ливана;

1959 год — попытка убийства премьер-министра Ирака Абдель Керим Касема;

1950-е — 1960-е гг.: финансовая и военная поддержка кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, многочисленные попытки убийства кубинского революционного лидера Фиделя Кастро;

1961 год — организация убийства лидера оппозиции Конго Патриса Лумумбы;

1962 — 1963 гг.: вмешательство США в канадские парламентские выборы, финансирование проамериканских партий;

1964 год — свержение президента Бразилии Жуана Гуларта;

1964 год — финансирование и поддержка проамериканского кандидата на президентских выборах в Чили;

1966 год — спецоперация ЦРУ по свержению президента Ганы Кваме Нкрума;

1967 год — организация свержения президента Индонезии Сукарно;

1967 год — финансирование проамериканских партий на выборах в парламент Индии;

1967 год — финансирование проамериканских партий и кандидатов на выборах в парламент Бразилии;

1960-е — 1970-е гг.: США финансово и информационно поддерживало антикоммунистических политиков во Вьетнаме;

1973 год — спецоперация ЦРУ по свержению президента Чили Сальвадора Альенде и разгрому социалистического движения;

1979 год — военное вторжение в Никарагуа для свержения коммунистического правительства сандинистов;

1983 год — свержение лидера Гренады Хадсона Остина;

1987 год — активное пропагандистское и финансовое вмешательство в парламентские выборы Новой Зеландии;

1989 год — свержение президента Панамы Мануэля Норьеги;

1989 — 1990: организация и финансирование «бархатных революций» в Чехословакии, Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, ГДР;

1990 год — ЦРУ внедряло фальшивые новости перед выборами в Никарагуа, благодаря усилиям американской разведки победила проамериканская оппозиционная партия;

1991 год — свержение президента Гаити Жан-Бертрана Аристида;

1994 год — попытка свержения президента Ирака — Саддама Хуссейна;

2000 год — Госдеп США открыто вмешался в президентские выборы в Сербии, усилия Америки привели к поражению сербского президента Слободана Милошевича;

2002 год — кампания ЦРУ и Госдепа США в Боливии против антиамериканского политика Эво Моралеса;

2002 год — организация и проведение массовых протестов в Венесуэле с целью свержения президента Уго Чавеса;

2003 год — финансовая, организационная и информационная поддержка свержения президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе;

2003 год — свержение Саддама Хуссейна в Ираке;

2005 год — финансовая, организационная и информационная поддержка свержения президента Киргизии Аскара Акаева;

2005 — по настоящее время: американское правительство активно финансирует политическую оппозицию в Сирии;

2006 год — вмешательство в президентские выборы в Палестине;

2009 год — Госдеп США безуспешно пытался сменить президента Афганистана Хамида Карзая;

2009 год — Госдеп США совершает переворот в Гондурасе;

2011 год — свержение и убийство Муаммара Каддафи в Ливии;

2011 — 2012 годы: активная поддержка массовых протестов российской оппозиции в Москве;

2014 год: — ЦРУ, Сенат США и Госдеп США открыто поддерживают массовые протесты и антиконституционный переворот на Украине;

2014 год — агитация против независимости Шотландии от Великобритании;

2014 год — переписывание конституции Афганистана;

2016 год — открытая агитация против Brexit в Великобритании;

2016 год — Госдеп США при помощи различных фондов пытался привести к поражению на выборах партии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху;

2018 год — венгерские официальные лица обвинили США в попытке повлиять на исход выборов.