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Глава Объединенных сил Украины проверил боевую готовность военных в Донбассе
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    Глава Объединенных сил Украины проверил боевую готовность военных в Донбассе

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    Глава Объединенных сил Украины проверил боевую готовность военных в Донбассе

    Киев, 6 мая. В рамках рабочей поездки глава Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность военных частей вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

    Наев проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения.

    «Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заслушал подчиненных о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать», — говорится в сообщении.

    Напомним, украинский лидер Петр Порошенко подписал документ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая началась еще в 2014 году. Теперь в регионе действует операция Объединенных сил Украины.

    Автор: Дарья Смолина
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