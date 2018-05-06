Глава Объединенных сил Украины проверил боевую готовность военных в Донбассе

Киев, 6 мая. В рамках рабочей поездки глава Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность военных частей вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Наев проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения.

«Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заслушал подчиненных о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать», — говорится в сообщении.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко подписал документ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая началась еще в 2014 году. Теперь в регионе действует операция Объединенных сил Украины.