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Дипломаты МИД России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии
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    Дипломаты МИД России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии

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    Дипломаты МИД России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии

    Дакка, 6 мая. Заместитель главы дипломатического ведомства РФ Михаил Богданов провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Бангладеш Шахдиулем Хаком, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и зоне Персидского залива.

    По информации МИД России, в рамках встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, зоне Персидского залива, а также положение дел на палестино-израильском направлении.

    «С обеих сторон была акцентирована важность быстрейшего политического урегулирования сохраняющихся в регионе кризисов и конфликтных ситуаций на путях широкого национального диалога, без вмешательства извне, при уважении суверенитета и территориальной целостности стран в соответствии с принципами международного права и Устава ООН», — говорится в сообщении российского ведомства.

    Напомним, встреча прошла в столице Бангладеш «на полях» 45-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Автор: Дана Балан
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