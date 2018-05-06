Путин распорядился снять дисциплинарное взыскание с главы Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

Москва, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин распорядился снять дисциплинарного взыскания с министра транспорта РФ Максима Соколова. Указ об этом появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Взыскание было наложено в минувшем году из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», допускатившей массовые и длительные задержки рейсов, а в октябре и вовсе прекратившей полеты. Причиной стали финансовые проблемы перевозчика.

Напомним, из-за проблем с «ВИМ-Авиа» глава государства раскритиковал в сентябре 2017 года не только Соколова, но и вице-премьера Аркадия Дворковича. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?» — поинтересовался президент.

Соколова же он предупредил, что если министр справится с ситуацией «быстро и эффективно», «тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем.