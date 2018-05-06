Церемония открытия стадиона «Нижний Новгород» к ЧМ прошла перед третьим тестовым матчем

Нижний Новгород, 6 мая. Торжественное открытие футбольной арены, возведенной к мундиалю-2018, состоялось в Нижнем Новгороде в воскресенье перед началом третьего тестового матча.

«Сегодня мы официально открываем стадион «Нижний Новгород», такой же красивый и величественный, как наш город», — рассказал перед стартом игры временно исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин.

В воскресенье, 6 мая, на стадионе «Нижний Новгород» проходит третий тестовый матч, в рамках которого нижегородский «Олимпиец» встречается с клубом «Луч-Энергия».

Напомним, на стадионе «Нижний Новгород» 15 и 28 апреля прошли два тестовых матча, на трибунах присутствовало 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. На третью игру пришли свыше 40 тысяч болельщиков.

Первенство мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Полуфинал международного старта пройдет в Петербурге, финал примет Москва.