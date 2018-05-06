Сирия и РФ взяли юго-восточные районы Дамаска без боя: боевики покидают столицу — видео ФАН

Юго-восточные пригороды Дамаска Ялда, Бейт Сахм и Баббила в настоящий момент уже перешли под полный контроль правительственной Сирийской арабской армии (САА). Совсем недавно завершилась эвакуация боевиков вооруженной оппозиции из этих районов. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть этот процесс на фото и видео. Эксклюзивные материалы с южной окраины сирийской столицы — в нашей статье.

В общей сложности данные пригороды Дамаска покинули 32 автобуса с радикалами «Джейш Аль-Ислам», Свободной сирийской армии (ССА), а также других формирований и членами их семей. Большинство из них направились в северную часть провинции Алеппо, прежде всего — в город Джараблус, где дислоцируются подконтрольные Турции оппозиционные бандформирования. Остальные боевики были вывезены в провинции Даръа и Идлиб, в которых все еще сохраняются крупные анклавы так называемой вооруженной оппозиции.

Радикалы получили возможность эвакуироваться после того, как сдали все имевшееся у них среднее и тяжелое вооружение солдатам правительственных войск. Между тем некоторые из участников незаконных формирований заявили о своем решении остаться в Дамаске и пойти на примирение с правительством САР. Такие боевики обрели возможность в скором времени получить амнистию и присоединиться к процессу восстановления мирной жизни в арабской республике.

Корреспондент ФАН снял на фото и видео автобусную колонну, готовящуюся к выезду в другие регионы Сирии, на южной окраине Дамаска. Наблюдали за эвакуацией и обеспечивали безопасность в ходе этого процесса подразделения военной полиции РФ. Активное участие в рамках мероприятия также принимали военнослужащие войск САР и сотрудники сирийского Красного Полумесяца, которые, в частности, сопровождали боевиков в пути.

Таким образом, освободить районы Ялда, Бейт Сахм и Баббила удалось без единого выстрела. Это стало возможным благодаря специалистам российского Центра по примирению враждующих сторон, которые принимали активное участие в переговорах с боевиками.

Сейчас в оккупации по-прежнему остаются кварталы юго-западных пригородов Ярмук и Хаджар Аль-Асвад, где базируются террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). ИГИЛовцы отказались от капитуляции, решив дать отпор сирийской армии, однако безуспешно. На данный момент подразделения САА зачистили ряд районов и рассекли анклав джихадистов надвое. После этого многие полевые командиры ИГ заявили о готовности возобновить переговорный процесс относительно добровольного вывода сил террористов с южной окраины столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.