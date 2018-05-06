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В СПЧ назвали число задержанных на несанкционированной субботней акции в Москве
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    В СПЧ назвали число задержанных на несанкционированной субботней акции в Москве

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    В СПЧ назвали число задержанных на несанкционированной субботней акции в Москве

    Москва, 6 мая. В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назвали число задержанных в Москве во время субботней несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального.

    «Всего за нарушения общественного порядка... были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних — 379 человек», — приводит ТАСС комментарий представителя Совета. 

    Отмечается также, что 80% задержанных отпущены после проведения профилактической беседы и оформления документов. 

    Напомним, в субботу в Москве и других городах России прошли не согласованные с властями акции сторонников блогера Навального. По данным МВД, в столице участие в акции приняли около 1,5 тысячи человек.

    В Петербурге из-за шествия по Невскому проспекту оказалось затруднено движение транспорта — акция вызвала недовольство петербуржцев.

    По мнению политолога Натальи Елисеевой, тот факт, что акции Навального привлекают все меньше и меньше участников, объясняется тем, что риторика блогера абсолютно не отвечает тем требованиям, которые сложились у общества. 

    Автор: Федор Веснин
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