В СПЧ назвали число задержанных на несанкционированной субботней акции в Москве

Москва, 6 мая. В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назвали число задержанных в Москве во время субботней несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального.

«Всего за нарушения общественного порядка... были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних — 379 человек», — приводит ТАСС комментарий представителя Совета.

Отмечается также, что 80% задержанных отпущены после проведения профилактической беседы и оформления документов.

Напомним, в субботу в Москве и других городах России прошли не согласованные с властями акции сторонников блогера Навального. По данным МВД, в столице участие в акции приняли около 1,5 тысячи человек.

В Петербурге из-за шествия по Невскому проспекту оказалось затруднено движение транспорта — акция вызвала недовольство петербуржцев.

По мнению политолога Натальи Елисеевой, тот факт, что акции Навального привлекают все меньше и меньше участников, объясняется тем, что риторика блогера абсолютно не отвечает тем требованиям, которые сложились у общества.