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Глава Эстонии в мае совершит визиты в Грецию и на Украину
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    Глава Эстонии в мае совершит визиты в Грецию и на Украину

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    Глава Эстонии в мае совершит визиты в Грецию и на Украину

    Таллин, 6 мая. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд во второй половине мая будет находиться с официальными визитами в Греции и на Украине. Об этом сообщила канцелярия эстонского президента.

    «Визит Керсти Кальюлайд в Грецию пройдет с 16 по 18 мая. Визит на Украину пройдет с 22 по 23 мая», — следует из сообщения канцелярии.

    Отмечается, что в рамках визитов президента будут сопровождать члены комиссии парламента Эстонии по иностранным делам и председатели парламентских групп по связям с Тбилиси и Киевом.

    Ранее глава дипломатического ведомства Эстонии заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы.

    Автор: Дана Балан
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