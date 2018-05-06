Глава Эстонии в мае совершит визиты в Грецию и на Украину
Таллин, 6 мая. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд во второй половине мая будет находиться с официальными визитами в Греции и на Украине. Об этом сообщила канцелярия эстонского президента.
«Визит Керсти Кальюлайд в Грецию пройдет с 16 по 18 мая. Визит на Украину пройдет с 22 по 23 мая», — следует из сообщения канцелярии.
Отмечается, что в рамках визитов президента будут сопровождать члены комиссии парламента Эстонии по иностранным делам и председатели парламентских групп по связям с Тбилиси и Киевом.
Ранее глава дипломатического ведомства Эстонии заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы.