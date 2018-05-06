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Более 110 снарядов было выпущено за сутки по ЛНР — Марочко
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    Более 110 снарядов было выпущено за сутки по ЛНР — Марочко

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    Более 110 снарядов было выпущено за сутки по ЛНР — Марочко

    Луганск, 6 мая. Официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что более 110 снарядов, мин и гранат было выпущено за прошедшие сутки по республике украинскими силовиками. Об этом он сообщил на брифинге в воскресенье, 6 мая.

    «Всего по территории республики было выпущено свыше ста десяти снарядов, мин и гранат (за сутки)», — заявил Марочко.

    По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики использовали минометы, которые запрещены согласно минским договоренностям.

    Ранее Марочко заявил, что в связи с прибытием немецких журналистов он не исключает, что с украинской стороны будут провокации.

    Автор: Дарья Смолина
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