«Они уничтожают Ближний Восток»: помощник Хаменеи обвинил США в переброске террористов ИГ в Афганистан

Кабул, 6 мая. США переправляют боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Афганистан, заявил помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подчеркнув, что в Кабуле располагают доказательствами этого.

«Власти США сами признали создание ИГ1, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГ в Афганистан», — заявил Сафави. Заявление помощника Хаменеи распространило агентство Tasnim.

По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно. Кроме того, он прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа выйти из сделки по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы). По его мнению, это происходит из-за тех неудач, которые Трамп потерпел в Иране.

«Американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии и не могут справиться с великим народом Ирана», — добавил Сафави.

Ранее о том, что США занимаются переброской боевиков ИГ в Афганистан, заявляли глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери, а также бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахид.

Вахид, в частности, отметил, что заявлявший, переброской боевиков в Афганистан и Среднюю Азию «западные силы» занимаются после поражения ИГ в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.