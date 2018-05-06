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Несколько отреставрированных объектов Кремля откроют перед стартом ЧМ
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    Несколько отреставрированных объектов Кремля откроют перед стартом ЧМ

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    Несколько отреставрированных объектов Кремля откроют перед стартом ЧМ

    Москва, 6 мая. Часть башен и стен московского Кремля со стороны Васильевского спуска отроют после реставрации в преддверии старта чемпионата мира по футболу. По словам руководителя проекта реставрации объектов Кремля Ивана Орынчука, это произойдет 10-12 июня.

    «Планируется до середины июня открыть Набатную башню и прясло между Набатной и Константино-Еленинской башнями со стороны Васильевского спуска, думаю, ориентировочно 10–12 июня, – отметил Орынчук в интервью РИА Новости.

    Напомним, масштабные реставрационные работы, которые в настоящее время проходят в Кремле, планируется полностью завершить к концу 2020 года.

    Отметим также, что первый в истории России домашний чемпионат мира стартует уже 14 июня. В этот день в Москве российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии.

    Автор: Федор Веснин
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