Несколько отреставрированных объектов Кремля откроют перед стартом ЧМ

Москва, 6 мая. Часть башен и стен московского Кремля со стороны Васильевского спуска отроют после реставрации в преддверии старта чемпионата мира по футболу. По словам руководителя проекта реставрации объектов Кремля Ивана Орынчука, это произойдет 10-12 июня.

«Планируется до середины июня открыть Набатную башню и прясло между Набатной и Константино-Еленинской башнями со стороны Васильевского спуска, думаю, ориентировочно 10–12 июня, – отметил Орынчук в интервью РИА Новости.

Напомним, масштабные реставрационные работы, которые в настоящее время проходят в Кремле, планируется полностью завершить к концу 2020 года.

Отметим также, что первый в истории России домашний чемпионат мира стартует уже 14 июня. В этот день в Москве российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии.