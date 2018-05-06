СК выясняет обстоятельства гибели женщины и младенца при пожаре в доме под Саратовом

Саратов, 6 мая. Сотрудники регионального следственного комитета выясняют обстоятельства гибели при пожаре жительницы Саратовской области и ее сына.

По предварительным данным, в вечернее время в субботу, 5 мая, произошло возгорание в доме, расположенном в одном из сел Базарно-Карабулакского района. Сосед, заметив пожар, смог спасти из горящего дома шестилетнюю девочку и вызвать огнеборцев. После тушения огня сотрудники пожарно-спасательного подразделения обнаружили два тела — 33-летней женщины и ее сына, возраст которого один месяц.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, изучают условия жизни и воспитания детей в семье.