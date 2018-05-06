Меню
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели женщины и младенца при пожаре в доме под Саратовом
Происшествия
Автоцистерна сбила пешехода на переходе в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    СК выясняет обстоятельства гибели женщины и младенца при пожаре в доме под Саратовом

    37

    СК выясняет обстоятельства гибели женщины и младенца при пожаре в доме под Саратовом

    Саратов, 6 мая. Сотрудники регионального следственного комитета выясняют обстоятельства гибели при пожаре жительницы Саратовской области и ее сына.

    По предварительным данным, в вечернее время в субботу, 5 мая, произошло возгорание в доме, расположенном в одном из сел Базарно-Карабулакского района. Сосед, заметив пожар, смог спасти из горящего дома шестилетнюю девочку и вызвать огнеборцев. После тушения огня сотрудники пожарно-спасательного подразделения обнаружили два тела — 33-летней женщины и ее сына, возраст которого один месяц.

    На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, изучают условия жизни и воспитания детей в семье.

    «По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.