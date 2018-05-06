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Apple выпустит новую iOS 13, которая превратит iPad в компьютеры Mac
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    Apple выпустит новую iOS 13, которая превратит iPad в компьютеры Mac

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    Apple выпустит новую iOS 13, которая превратит iPad в компьютеры Mac

    Нью-Йорк, 6 мая. Американская компания Apple готовится выпустить новую операционную систему iOS 13, которая может превратить iPad в упрощенный вариант компьютеров Mac. Об этом передает информационное агентство Bloomberg.

    По данным агентства, новое программное обеспечение планируют выпустить в следующем году, что существенно расширит возможности планшетов «яблочной» корпорации.

    Инженеры Apple полностью изменят приложение «Файлы», которое будет соответствовать Finder из macOS. Изменениям также подлежит внешний вид системы, пользователи смогут работать с несколькими окнами одновременно.

    Отмечается, что в рамках режима Split View пользователи смогут запустить одно и то же приложение. Стилус Apple Pencil намерены сделать удобнее и добавить новые характеристики.

    Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что из-за жалоб пользователей «яблочная» корпорация решила убрать ограничение на скачивание обновлений программного обеспечения для iPhone.

    Автор: Дана Балан
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