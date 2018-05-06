Apple выпустит новую iOS 13, которая превратит iPad в компьютеры Mac

Нью-Йорк, 6 мая. Американская компания Apple готовится выпустить новую операционную систему iOS 13, которая может превратить iPad в упрощенный вариант компьютеров Mac. Об этом передает информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, новое программное обеспечение планируют выпустить в следующем году, что существенно расширит возможности планшетов «яблочной» корпорации.

Инженеры Apple полностью изменят приложение «Файлы», которое будет соответствовать Finder из macOS. Изменениям также подлежит внешний вид системы, пользователи смогут работать с несколькими окнами одновременно.

Отмечается, что в рамках режима Split View пользователи смогут запустить одно и то же приложение. Стилус Apple Pencil намерены сделать удобнее и добавить новые характеристики.

Apple's working on making iPad apps run on Mac and vice versa, but sources suggest this won't happen until 2019. Boo! https://t.co/FGB3hMZRjH pic.twitter.com/24NRu1AMmP — Macworld UK (@MacworldUK) May 5, 2018

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что из-за жалоб пользователей «яблочная» корпорация решила убрать ограничение на скачивание обновлений программного обеспечения для iPhone.