Уоренн Баффетт объяснил, почему США и Китай не сделают «чего-то чрезвычайно глупого» в торговых спорах

Вашингтон, 6 мая. Американский инвестор, входящий в число богатейших людей мира, Уоррен Баффетт предрек США и Китаю большое будущее экономических сверхдержав. Он также выразил уверенность, что лидерские позиции эти государства займут и в других сферах, а также смогут преодолеть имеющиеся разногласия.

По словам миллиардера, Вашингтон и Пекин не предпримут опрометчивых шагов, поскольку у них «много общих интересов». «США и Китай продолжат быть сверхдержавами в экономическом плане и в иных отношениях еще очень долгое, долгое, долгое время», - подчеркнул он в ходе своего выступления на ежегодной встрече акционеров возглавляемого им холдинга Berkshire Hathaway в Омахе в штате Небраска).

Говоря о возникающих разногласиях между США и Китаем, инвестор заметил, что "между странами, как и между любыми двумя крупными экономическими структурами, иногда будут наступать моменты напряженности», но всем понятно, что «когда в мире идет торговля, выигрывают все».

Таким образом, подчеркнул Баффетт, разногласия по торговым вопросам между Штатами и КНР неизбежны, но власти обеих стран не сделают «чего-то чрезвычайно глупого», поскольку прекрасно осознают «слишком очевидную огромную выгоду» и «важность для всего мира» своего экономического сотрудничества.