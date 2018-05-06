Автомобиль киевских силовиков подорвался на своей же мине

Луганск, 6 мая. Автомобиль киевских силовиков во время передвижения по своим же полям подорвался на мине. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Во время перемещения автомобиля ЗИЛ-131, принадлежавшего 80 одшбр, произошел его подрыв в районе н.п. Счастье, на своих минных полях. В результате подрыва получил ранения различной степени тяжести водитель автомобиля, при этом автомобиль восстановлению не подлежит», — рассказал Марочко.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери в зоне Операции объединенных сил. Так, 3 мая, в результате неосторожного обращения с оружием, один военнослужащий из состава 54 ОМБР погиб, а двое получили ранения. В руках пьяного украинского солдата взорвалась граната.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно отмечали низкое моральное и психологическое состояние украинских военных.