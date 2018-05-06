Снова 7-0: Россия уничтожает соперников на старте ЧМ

Копенгаген, 6 мая. Сборная России по хоккею продолжает выступление на чемпионате мира в Дании. В воскресенье россияне со счетом 7-0 разгромили команду Австрии.

В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Илья Михеев, Максим Мамин и Михаил Григоренко, при этом нападающий ЦСКА сделал дубль.

Напомним, в первом матче турнира в пятницу подопечные Ильи Воробьева разгромили команду Франции со счетом 7-0. Таким образом сборная России не пропускает на чемпионате мира уже 120 минут. Следующий матч российские хоккеисты проведут в понедельник против команды Беларуси.