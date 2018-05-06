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Снова 7-0: Россия уничтожает соперников на старте ЧМ
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    Снова 7-0: Россия уничтожает соперников на старте ЧМ

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    Снова 7-0: Россия уничтожает соперников на старте ЧМ

    Копенгаген, 6 мая. Сборная России по хоккею продолжает выступление на чемпионате мира в Дании. В воскресенье россияне со счетом 7-0 разгромили команду Австрии. 

    В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Илья Михеев, Максим Мамин и Михаил Григоренко, при этом нападающий ЦСКА сделал дубль.

    Напомним, в первом матче турнира в пятницу подопечные Ильи Воробьева разгромили команду Франции со счетом 7-0. Таким образом сборная России не пропускает на чемпионате мира уже 120 минут. Следующий матч российские хоккеисты проведут в понедельник против команды Беларуси.   

    Автор: Федор Веснин
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