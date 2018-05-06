Сирия, 6 мая. Боевики ССА** обстреляли мирную демонстрацию в городе Аль-Баб в северной части Алеппо. Новая партия боевиков готовится к эвакуации из Дамаска на север Сирии. В Эс-Сувейде взорвался автобус с мирными жителями, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по опорным пунктам «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся эвакуировать новую группу боевиков из Дамаска в Алеппо; ударили по укрепрайонам исламистов на окраинах города Даръа; обстреляли позиции «Нусры» на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): организовала взрыв в провинции Эс-Сувейда, погибли мирные жители; обстреляла мирную демонстрацию в городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА к северо-западу от Алеппо; оказалась под ударом сил САР на юге провинции Идлиб; застрелила одного из мирных жителей в северной части Идлиба.

Провинция Дамаск

По данным военного источника в социальной сети Twitter (almotwasset), новая партия исламистов готовится к эвакуации из населенных пунктов Ялда, Бабила и Байт Сахм в провинцию Алеппо. Напомним, уже три группы радикалов были вывезены на север Сирии в рамках мирного соглашения с властями САР. Как передавали оппозиционные СМИ, несколько часов назад автобусы с боевиками, эвакуированными из южных кварталов Дамаска, достигли города Аль-Баб, подконтрольного протурецким отрядам Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Алеппо

К северо-западу от административного центра региона возобновились взаимные обстрелы между боевиками антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Как передает интернет-портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, артиллерийские дивизионы сил САР ударили по зонам дислокации джихадистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и связанных с ней группировок в окрестностях населенного пункта Хурайтан. Тот же новостной портал заявляет о том, что под обстрелом правительственных подразделений оказались опорные пункты боевиков в районе деревень Ар-Рашидин и Хан Аль-Асль западнее Алеппо.

Между тем в рядах Сирийской свободной армии (ССА) вновь наблюдается разлад. Как передает в сети Twitter военный источник (salwan2), боевики одной из бригад формирования обстреляли мирных жителей, вышедших на улицы в городе Аль-Баб в рамках мирного протеста. Напомним, накануне лидеры ССА были вынуждены изгнать одну из группировок за обстрел здания мечети.

Провинция Даръа

В провинции Даръа не прекращаются вооруженные стычки между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Оппозиционное агентство новостей Emaan News Center сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам радикальных группировок вооруженной оппозиции на окраинах административного центра провинции. Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало. Напомним, накануне радикалы первыми нанесли удары по позициям сил САР, нарушив режим прекращения огня, действующий на юге Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты над районами, подконтрольными террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра»1. Согласно информации телеканала HalabToday TV, авиация РФ нанесла точечные авиаудары по военным объектам «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Аринба в южной части Идлиба. Сведений о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. В то же время части Сирийской арабской армии (САА) обстреливают из пулеметов опорные пункты боевиков в районе деревни Телль Исса. Между тем радикалы начали возводить фортификационные сооружения и укреплять оборону, опасаясь возможного наступления армии Башара Асада, передает медиа-портал Emaan News Center. Напомним, несмотря на то, что Идлиб входит в северную зону снижения напряженности, на «Ан-Нусру» режим тишины не распространяется.

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что в деревне Кафр Бунни в северной части провинции один из мирных жителей был найден убитым. Местные активисты уверены, что молодой человек стал жертвой расправы боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хама

На севере Хамы вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой». Информационный портал Emaan News Center передает, что правительственные подразделения нанесли удары по военным объектам боевиков на окраине города Аль-Латамина. Напомним, ранее неоднократно поступала информация об обстрелах со стороны боевиков в данном районе.

Провинция Эс-Сувейда

Twitter-канал (Syria_2_4) сообщает о взрыве, прогремевшем на магистрали Дамаск — Эс-Сувейда. Согласно информации военного источника в сети Twitter (almotwasset), на участке шоссе между населенными пунктами Бурак и Ас-Сура подорвался микроавтобус, в результате чего все пассажиры и водитель погибли. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Предполагается, что взрывное устройство было заложено боевиками вооруженной оппозиции, отряды которых базируются на северо-восточных окраинах региона в соседней провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)