Мэр Харькова назвал пытавшихся снести бюст маршалу Жукову «доморощенными декоммунизаторами»

Харьков, 6 мая. Неизвестные вандалы пытались разрушить памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Геннадий Кернес.

При этом Кернес назвал вандалов «доморощенными декоммунизаторами».

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова», — написал харьковский градоначальник на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Кернес заверил, что обратится к полиции с просьбой взять советские памятники под постоянную охрану.

Напомним, в августе минувшего года вандалы уничтожили бюст маршалу Жукову в Одессе.