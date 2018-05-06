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Мэр Харькова назвал пытавшихся снести бюст маршалу Жукову «доморощенными декоммунизаторами»
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    Мэр Харькова назвал пытавшихся снести бюст маршалу Жукову «доморощенными декоммунизаторами»

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    Мэр Харькова назвал пытавшихся снести бюст маршалу Жукову «доморощенными декоммунизаторами»

    Харьков, 6 мая. Неизвестные вандалы пытались разрушить памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Геннадий Кернес.

    При этом Кернес назвал вандалов «доморощенными декоммунизаторами».

    «Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова», — написал харьковский градоначальник на своей странице в социальной сети Facebook.

    Также Кернес заверил, что обратится к полиции с просьбой взять советские памятники под постоянную охрану.

    Напомним, в августе минувшего года вандалы уничтожили бюст маршалу Жукову в Одессе.

    Автор: Дана Балан
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