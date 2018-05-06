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Песков раскрыл подробности инаугурации президента России
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    Песков раскрыл подробности инаугурации президента России

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    Песков раскрыл подробности инаугурации президента России

    Москва, 6 мая. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация главы государства, которая состоится 7 мая, пройдет по традиционному сценарию.

    «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля — прим. ФАН) в Большой Кремлевский дворец», — отметил Песков в комментарии ТАСС. 

    Затем Путин проследует по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский зал, где и примет присягу. После этого президент выйдет на Соборную площадь, где пройдет смотр парада Кремлевского полка, раскрыл подробности церемонии Песков.

    Песков раскрыл подробности инаугурации президента России

    Напомним, торжественная церемония инаугурации избранного президента России начнется в понедельник, 7 мая, в 12.00. Отметим, выборы главы государства состоялись 18 марта, Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов избирателей. 

    Автор: Федор Веснин
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