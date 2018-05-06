Песков раскрыл подробности инаугурации президента России

Москва, 6 мая. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация главы государства, которая состоится 7 мая, пройдет по традиционному сценарию.

«С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля — прим. ФАН) в Большой Кремлевский дворец», — отметил Песков в комментарии ТАСС.

Затем Путин проследует по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский зал, где и примет присягу. После этого президент выйдет на Соборную площадь, где пройдет смотр парада Кремлевского полка, раскрыл подробности церемонии Песков.

Напомним, торжественная церемония инаугурации избранного президента России начнется в понедельник, 7 мая, в 12.00. Отметим, выборы главы государства состоялись 18 марта, Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов избирателей.