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Будем дружить и пользоваться: в Киеве рассказали о планах на «украинский» Крымский мост
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    Будем дружить и пользоваться: в Киеве рассказали о планах на «украинский» Крымский мост

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    Будем дружить и пользоваться: в Киеве рассказали о планах на «украинский» Крымский мост

    Киев, 6 мая. В Киеве продолжают фантазировать на тему будущего Крымского моста. По словам журналиста Матвея Ганапольского, «когда Крым станет украинским, граждане страны смогут пользоваться переправой».

    Таким мнением телеведущий поделился в эфире украинского «Пятого канала». 

    «Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их, проблем нет», – заявил Ганапольский.

    Напомним, ранее  Ганапольский предрек России и Украине «100 лет вражды». 

    Будем дружить и пользоваться: в Киеве рассказали о планах на «украинский» Крымский мост

    Отметим, движение автотранспорта по Крымскому мосту, самой длинной переправе в России, откроют со значительным опережением графика уже во второй половине мая.

    Автор: Федор Веснин
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