Будем дружить и пользоваться: в Киеве рассказали о планах на «украинский» Крымский мост

Киев, 6 мая. В Киеве продолжают фантазировать на тему будущего Крымского моста. По словам журналиста Матвея Ганапольского, «когда Крым станет украинским, граждане страны смогут пользоваться переправой».

Таким мнением телеведущий поделился в эфире украинского «Пятого канала».

«Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их, проблем нет», – заявил Ганапольский.

Напомним, ранее Ганапольский предрек России и Украине «100 лет вражды».

Отметим, движение автотранспорта по Крымскому мосту, самой длинной переправе в России, откроют со значительным опережением графика уже во второй половине мая.