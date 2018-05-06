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Памятная акция «За несколько дней до Победы» прошла в Хельсинки
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    Памятная акция «За несколько дней до Победы» прошла в Хельсинки

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    Памятная акция «За несколько дней до Победы» прошла в Хельсинки

    Хельсинки, 6 мая. Несколько десятков человек приняли участие в памятной акции «За несколько дней до Победы», которая прошла в Хельсинки.

    Мероприятие прошло в хельсинском парке Кивикко, где находится памятник советским военнопленным, погибших в годы войны. Один из организаторов акции Лариса де Роберти отметила, что ежегодно российские соотечественники приезжают в Кивикко, чтобы почтить память погибших.

    «Это народная акция, мы проводим ее по зову сердца», — подчеркнула она.

    Принимавшие участие в акции возложили цветы к памятнику, затем состоялась минута молчания. После чего дети запустили в небо шары – «в честь Победы и мира». Об этом сообщает ТАСС.

    В честь Дня Победы на территории Финляндии пройдут разные мероприятия, в том числе две акции-шествия «Бессмертный полк».

    Автор: Дарья Смолина
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