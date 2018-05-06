Самолет «Саратовских авиалиний» вылетел из Турции с задержкой в 28 часов

Саратов, 6 мая. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из Турции в Саратов с опозданием почти в 28 часов. Причиной стали технические проблемы.

Согласно данным онла-табло, рейс 6W-2938 Даламан — Саратов должен был вылететь накануне в 7.50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11.35 мск. Ожидается, что в Саратове воздушное судно приземлиться в 15.00 мск.

Представители авиаперевозчика сообщили, что домой пассажиров рейса доставят резервным самолетом. На время ожидания все они были размещены в гостинице в Даламане, уточняет РИА Новости.

Отметим, что по словам самих пассажиров, перед тем, как попасть в гостиницу, они пробыли в аэропорту 12 часов. «Сегодня самолет Саратовской авиакомпании «Ivolga» (название «Саратовских авиалиний» после ребрендинга – прим. ФАН) должен был вылететь из аэропорта «Даламан» в Турции в 6.30 в Саратов! Но — по причине поломки — он так и не вылетел! Пассажиры пробыли в аэропорту 12 часов! И только что их отвезли в отель! И пока не понятно, на чем и как они будут улетать!» – жалуется Елена Михалева.