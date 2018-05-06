Следовавший из Улан-Удэ в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за курильщика

Москва, 6 мая. Воздушный лайнер, следовавший рейсом Улан-Удэ — Москва, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за курившего на борту пассажира. Об этом в воскресенье сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Согласно информации полицейских, на борту пассажирского лайнера сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего командир судна запросил экстренную посадку в ближайшей воздушной гавани по пути следования.

После вынужденной посадки в екатеринбургском аэропорту к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

По имеющимся данным, 26-летний пассажир из Улан-Удэ курил в туалетной комнате во время полета.

В настоящее время в отношении нарушителя порядка составлен административный протокол.

Напомним, в конце апреля самолет, направлявшийся из российской столицы в армянский город Гюмри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за курившего на борту пассажира.