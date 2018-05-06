Трамп пригрозил приостановить работу правительства ради стройки стены между США и Мексикой

Вашингтон, 6 мая. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей построить стену на границе с Мексикой. По его словам, другого выбора просто не существует.

Выступая перед сторонниками в штате Аризоне, американский президент заявил, что стена будет возведена, даже если для этого придется приостановить работу правительства.

«Мы собираемся добиться строительства стены. У нас нет выбора», — заявил глава Белого дома, пригрозив приостановить работу правительства. Его цитируют североамериканские СМИ.

President Donald Trump is threatening to shut the government down:https://t.co/9E7PVFQPyi pic.twitter.com/ZMrAT4DPTK — Forbes (@Forbes) May 6, 2018

Напомним, строительство стены на границе США и Мексики являлось одним из главных и наиболее обсуждаемых предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, появление заграждения поможет решить проблему нелегального въезда в страну мексиканцев и жителей Южной Америки.