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Трамп пригрозил приостановить работу правительства ради стройки стены между США и Мексикой
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    Трамп пригрозил приостановить работу правительства ради стройки стены между США и Мексикой

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    Трамп пригрозил приостановить работу правительства ради стройки стены между США и Мексикой

    Вашингтон, 6 мая. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей построить стену на границе с Мексикой. По его словам, другого выбора просто не существует.

    Выступая перед сторонниками в штате Аризоне, американский президент заявил, что стена будет возведена, даже если для этого придется приостановить работу правительства.

    «Мы собираемся добиться строительства стены. У нас нет выбора», — заявил глава Белого дома, пригрозив приостановить работу правительства. Его цитируют североамериканские СМИ.

    Напомним, строительство стены на границе США и Мексики являлось одним из главных и наиболее обсуждаемых предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, появление заграждения поможет решить проблему нелегального въезда в страну мексиканцев и жителей Южной Америки. 

    Автор: Федор Веснин
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