Адвокаты Concord Management открыли ящик Пандоры: США придется признаться в преступлениях против множества стран

Федеральный окружной суд Соединенных Штатов Америки по округу Колумбия проводит первые слушания по делу о так называемом «вмешательству россиян» в президентские выборы в США в 2016.

Как сообщают американские СМИ, адвокаты российской компании Concord Management, обвиняемой во вмешательстве в выборы США со стороны России, требуют, чтобы специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал информацию обо всех случаях слежки правительства США за гражданами во всем мире и список участия правительства США в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в любой другой стране.

Фактически, этот процесс открыл ящик Пандоры - адвокаты компании Concord Management известного российского бизнесмена Евгения Пригожина требуют раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных государств начиная с 1945 года.

Сообщается, что прокурор Мюллер хотел отложить судебное заседание, так как он не знает, как поступить с этим запросом. Как отмечают наблюдатели, специальный прокурор США оказался в ловушке – он хочет обвинить русских во вмешательстве в дела США, но при этом ему придется отвечать за сотни случаев доказанного вмешательства США в дела других стран.

«В этой ситуации можно с уверенностью говорить о том, что суд и защита компании «Конкорд» открыли ящик Пандоры в ситуации со вмешательством в американские выборы. Наши ребята запросили все данные о вмешательстве США в политику и жизнь других государств и Вашингтону нужно будет очень серьезно постараться для того, чтобы избежать раскрытия своего вмешательства в жизнь других. Кстати, в связи с данными по делу, которые спецпрокурор Мюллер ведет против россиян, как в случае с « отравлением Новичком» Скрипалей, можно даже предположить, что Мюллер захочет на русских повесить и проведенную в 1966 году спецоперации ЦРУ по свержению президента Ганы Кваме Нкрума», - заявил корреспонденту ФАН эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Фактически, с медийной точки зрения Мюллер уже проиграл этот процесс против русских, пытаясь отложить судебные заседания и демонстративно затягивая процесс. Это обстоятельство отмечают даже американские журналисты.

ФАН следит за развитием событий.

Справка

Неполный список известных операций США по вмешательству в дела других стран, о которых известно и про которые придется раскрывать информацию спец прокурору Мюллеру:



Список операций США по вмешательству во внутренние политические процессы других стран

1946 – 1949 гг.: финансовая, организационная и военная поддержка националистической партии Китая – Гоминьдан;

1948 год – американское правительство через различные фонды финансировало правые антикоммунистические партии и распространяло фальшивые новости в Италии, чтобы предотвратить установление коммунистического просоветского режима;

1949 год: организация и проведение переворота в Сирии, свержение правительства Шукри Аль-Куатли;

1949 – 1953 гг.: попытка США и Великобритании свергнуть правительство Албании;

1950-e – 1960-е гг.: ЦРУ финансировало проамериканскую Либеральную партию Японии;

1953 год – ЦРУ провело успешную спецоперацию по свержению иранского правительства во главе с Мохаммедом Мосаддыком;

1953 год – Госдеп США и ЦРУ оказывали финансовую и информационную поддержку президенту Филиппин Рамону Магсайсаю;

1953 год – Госдеп США и ЦРУ финансировали Христианско-демократическую партию ФРГ, что помогло ей одержать победу на выборах;

1954 год – ЦРУ свергло президента Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале;

1958 год: оказание финансовой и пропагандистской поддержки на выборах христианским политическим партиям Ливана;

1959 год: попытка убийства премьер-министра Ирака Абдель Керим Касема;

1950-е – 1960-е гг.: финансовая и военная поддержка кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, многочисленные попытки убийства кубинского революционного лидера Фиделя Кастро;

1961 год: организация убийства лидера оппозиции Конго Патриса Лумумбы;

1962 – 1963 гг.: вмешательство США в канадские парламентские выборы, финансирование проамериканских партий;

1964 год: свержение президента Бразилии Жуана Гуларта;

1964 год: финансирование и поддержка проамериканского кандидата на президентских выборах в Чили;

1966 год: спецоперация ЦРУ по свержению президента Ганы Кваме Нкрума;

1967 год: организация свержения президента Индонезии Сукарно;

1967 год: финансирование проамериканских партий на выборах в парламент Индии;

1967 год: финансирование проамериканских партий и кандидатов на выборах в парламент Бразилии;

1960-е – 1970-е гг.: США финансово и информационно поддерживало антикоммунистических политиков во Вьетнаме;

1973 год – спецоперация ЦРУ по свержению президента Чили – Сальвадора Альенде и разгрому социалистического движения;