Порошенко рассказал, ради кого готов умереть

Киев, 6 мая. Президент Украины в интервью немецкому изданию Focus заявил, что готов отдать свою жизнь за украинский народ.

На странице в микроблоге Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фотографии, на которых было представлено интервью украинского лидера немецкому изданию.

Журналист попросил Порошенко дополнить высказывание — «Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя». Украинский президент заявил, что он делает все возможно в бизнесе и еще больше, как политик, так как от этого зависит жизнь украинского народа.

«Если будет необходимо, я отдам за него даже жизнь», — подчеркнул Порошенко.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что рейтинг одобрения курса украинского президента Петра Порошенко стремительно снижается. По его словам, он начал падать в темпе 0,8 — 1 процент в месяц.