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Порошенко рассказал, ради кого готов умереть
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    Порошенко рассказал, ради кого готов умереть

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    Порошенко рассказал, ради кого готов умереть

    Киев, 6 мая. Президент Украины в интервью немецкому изданию Focus заявил, что готов отдать свою жизнь за украинский народ.

    На странице в микроблоге Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фотографии, на которых было представлено интервью украинского лидера немецкому изданию.

    Журналист попросил Порошенко дополнить высказывание — «Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя». Украинский президент заявил, что он делает все возможно в бизнесе и еще больше, как политик, так как от этого зависит жизнь украинского народа.

     «Если будет необходимо, я отдам за него даже жизнь», — подчеркнул Порошенко.

    Политолог Андрей Золотарев заявил, что рейтинг одобрения курса украинского президента Петра Порошенко стремительно снижается. По его словам, он начал падать в темпе 0,8 — 1 процент в месяц.

    Автор: Дарья Смолина
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