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Политика
Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве
Политика
Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве
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    Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве

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    Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве

    Тель-Авив, 6 мая. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве в честь 9 Мая.

    Израильский премьер 9 мая во второй раз с начала нынешнего года едет в Москву, где планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование на Ближнем Востоке, в том числе речь пойдет о Сирии и Иране.

    «В среду я встречусь с российским президентом Путиным в Москве и приму участие в параде в ознаменование Дня Победы над нацистской Германией», — заявил Нетаньяху.

    Напомним, в прошлый раз премьер-министр Израиля посетил российскую столицу в конце января.

    В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны, День Победы отмечается при активной поддержке и участии местных и федеральных властей.

    Ранее Нетаньяху подчеркнул особое значение встреч с Путиным по сирийской проблематике.

    Автор: Дана Балан
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