Тель-Авив, 6 мая. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на параде Победы в Москве в честь 9 Мая.

Израильский премьер 9 мая во второй раз с начала нынешнего года едет в Москву, где планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование на Ближнем Востоке, в том числе речь пойдет о Сирии и Иране.

«В среду я встречусь с российским президентом Путиным в Москве и приму участие в параде в ознаменование Дня Победы над нацистской Германией», — заявил Нетаньяху.

Напомним, в прошлый раз премьер-министр Израиля посетил российскую столицу в конце января.

В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны, День Победы отмечается при активной поддержке и участии местных и федеральных властей.

Ранее Нетаньяху подчеркнул особое значение встреч с Путиным по сирийской проблематике.