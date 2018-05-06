Саакашвили пообещал избавить Грузию от «феодалов», сняв видеообращение с велосипедом

Амстердам, 6 мая. Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видеобращение в Facebook. Опальный политик поздравил жителей Аджарии с годовщиной революции, пообещав гражданам Грузии, что он вернется в страну и покончит «с феодалами».

«Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет», — сказал Саакашвили, который держит перед собой велосипед.

По словам Саакашвили, когда он вернется в Грузию, жители страны перестанут испытывать нужду и будут избавлены от «феодалов».

Напомним, в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. На Украине, где он недолгое время возглавлял Одесскую область, политика лишили гражданства. В настоящее время Саакашвили находится в Нидерландах.