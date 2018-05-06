Продажи подержанных электрокаров в России подскочили втрое

Москва, 6 мая. Эксперты заявили о стремительном росте вторичного рынка электромобилей в России. По данным агентства «Автостат», в первом квартале нового года нашли сограждане купили 332 подержанных электрокара, что почти в три раза больше, чем в 2017 году.

Представители «Автостата» уточняют, что речь идет о показателе в 332 машины, а в 2017 году за первый квартал было реализовано только 115 авто.

Такой рост популярности специалисты объясняют появлением на вторичном рынке автомобиля Nissan Leaf. Электрокар начали ввозить на Дальний Восток из Японии. 90% всех перепродаж электрокаров в России приходится именно на эту модель. Так, с января по март на учет были поставлены 310 таких электрокаров, в 2017 году их было только 94.

134 из них остались на Дальнем Востоке, 63 владельца забрали их в Сибирь, а еще 113 разъехались по другим регионам России.

Пользуются популярностью также седаны и кроссоверы Tesla, Mitsubishi i-MiEV, BMW i3, а также Renault Twizy. В "Автостате" отметили, что большая часть электокаров этих марок были куплены в Москве и Подмосковье.