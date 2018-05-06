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Донбасс: пожилой житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ
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    Донбасс: пожилой житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

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    Донбасс: пожилой житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

    Донецк, 6 мая. Пожилой мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Горловки в Донбассе со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

    Под обстрелом ВСУ в этот раз оказалась Гольма — пригород Горловки.

    «Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной», — говорится в сообщении», — указано в сообщении главы администрации города в соцсети «ВКонтакте».

    Ранее представители ВС Донецкой народной республики сообщили, что за минувшие сутки киевские силовики обстреляли территории различных районов ДНР 33 раза.

    Автор: Валентин Меликов
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