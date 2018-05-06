Глава МИД Турции пригласил в страну туристов на русском языке

Анкара, 6 мая. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ждет увеличения числа туристов из России. Об этом он рассказал на русском языке в интервью телеканалу CNN Turk.

В прошлом году Турцию посетили 4,72 миллиона туристов из России. Отмечается, что этот показатель в 5,5 раз больше, чем в 2016 году. Среди отдыхавших в Турции иностранцев россияне заняли первое место.

По словам главы МИД, «Аланья и Анталья родной дом» для него, и для российских туристов они тоже стали родными городами.

«Мы очень рады встречать дорогих гостей из России. Турция и Анаталья очень красивые страна и город», — подчеркнул Чавушоглу.

Турецкий министр также добавил, что их национальная кухня «очень вкусная».