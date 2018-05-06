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Сирия восстанавливает шоссе Дамаск – Дума: корреспондент ФАН проехал из столицы в Восточную Гуту
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    Сирия восстанавливает шоссе Дамаск – Дума: корреспондент ФАН проехал из столицы в Восточную Гуту

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    Шоссе Дамаск – Дума

    Ситуация в Восточной Гуте продолжает стремительно налаживаться. После освобождения региона от террористических бандформирований сирийское руководство активно взялось за восстановление инфраструктуры района. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске запечатлел процесс ремонта ключевой магистрали, соединяющей столицу и город Дума.

    Шоссе Дамаск – Дума

    В настоящий момент работы близятся к завершению. Дорога, связывающая Восточную Гуту с Дамаском, восстановлена уже примерно на 70%, и по ней недавно было вновь отрыто движение гражданского транспорта. Магистраль не функционировала почти с самого начала сирийского кризиса, когда вооруженные группировки захватили восточные предместья столицы. Кроме того, в период активной фазы вооруженного конфликта шоссе было серьезно повреждено в результате постоянных падений мин и артиллерийских снарядов, выпускаемых джихадистами.

    Шоссе Дамаск – Дума

    Восточная Гута была полностью зачищена от террористов к 14 апреля текущего года. Операция по освобождению региона как раз завершилась взятием Думы. Почти сразу после этого в районе начались восстановительные работы. В первостепенную задачу входили ремонт дорог, открытие школ, налаживание подачи электричества и воды в дома мирных жителей, а также решение продовольственного кризиса.

    Шоссе Дамаск – Дума

    Таким образом, восстановление автомагистрали Дамаск – Дума развивается довольно стремительно. Наш корреспондент лично оценил новое дорожное покрытие, проехав из столицы в Гуту по этому шоссе на автомобиле.

    Шоссе Дамаск – Дума

    Данный стратегически значимый район к востоку от Дамаска на протяжении шести лет удерживали боевики «Джейш Аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Файлак Ар-Рахман» и других исламистских группировок. Также в регионе базировались террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ). Сирийская арабская армия (САА) начала освободительную операцию в Восточной Гуте под прикрытием ВКС РФ в конце февраля. В ходе развития наступления войск САР многие боевики были вынуждены добровольно сдаться властям и в результате мирных инициатив правительства Сирии вывести силы в Идлиб или на север Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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