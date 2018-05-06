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Эксперты подсчитали сумму выданных россиянам с начала 2018 года кредитов
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    Эксперты подсчитали сумму выданных россиянам с начала 2018 года кредитов

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    Эксперты подсчитали сумму выданных россиянам с начала 2018 года кредитов

    Москва, 6 мая. Специалисты Объединенного кредитного бюро подсчитали, что с начала 2018 года в России было выдано свыше восьми миллионов кредитов на общую сумму свыше 1,59 триллиона рублей.

    По данным экспертов, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года число выданных кредитов увеличилось на 22%, а объемы кредитования приблизились к отметке в 53%.

    Отмечается, что чаще всего российские граждане обращаются за оформлением кредитных карт — более двух миллионов с начала 2018 года. На второй строчке расположилась ипотека. Банковские организации с начала текущего года выдали 260 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 500 миллиардов рублей.

    Также сообщается, что данные были проанализированы на основе информации, поступившей от 600 российских финансово-кредитных учреждений.

    Автор: Дана Балан
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