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Аэростат «Россия» совершил перелет через Керченский пролив ко Дню Победы
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    Аэростат «Россия» совершил перелет через Керченский пролив ко Дню Победы

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    Аэростат «Россия» совершил перелет через Керченский пролив ко Дню Победы

    Керчь, 6 мая. В рамках приуроченной к предстоящему празднику Дня Победы акции гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Тамаского полуострова в Крым. Аэростатом, пролетевшим над практически завершенным Крымским мостом, управлял президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края РФ Виталий Ненашев.

    Организатором памятного мероприятия выступил Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при поддержке Российского географического общества. Приняли участие и представители администрации Краснодарского края. Ранее подобных перелетов над Керченским проливом не совершалось. На аэростат были нанесены изображения российского флага, а также флаги всех субъектов РФ — это символизирует единство страны.

    «Сегодня символическое событие: этот шар — уменьшенная копия аэростата, который будет поднят осенью нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым, — заявил член правления создавшего аэростат фонда Родион Шеин. — Шар носит название «Россия», а Россия сильна единством. Победа в 1945 году была одержана тоже благодаря единству всех народов».

    Перелет занял у воздушного шара около часа, еще столько же он провел в воздухе над Керчью.

    Автор: Валентин Меликов
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