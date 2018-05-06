Жена Ярошенко сообщила о переводе летчика на месяц в карцер в США

Трентон (Нью-Джерси, США), 6 мая. Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в Нью-Джерси, на 30 дней переведен в тюремный изолятор. Об этом в воскресенье рассказала его супруга Виктория Ярошенко.

По ее словам, об этом ей рассказал во время телефонной беседы в субботу сам муж, с которым она не поговорить с 30 апреля.

«Я понимаю сейчас так эту ситуацию: когда Константин в апреле месяце объявил, что идет провокация со стороны начальника тюрьмы, он вовремя сообщил, это все прекратилось. Тогда они решили действовать в собственной манере — вроде и не обвиняя Константина ни в чем, заботливо поместив его в камеру», — передает слова жены Ярошенко ТАСС.

Она также отметила проблемы со здоровьем у супруга, сообщив, что у Ярошенко дизентерия и непрекращающаяся полтора месяца диарея.

Кроме того, российский летчик сообщил, что в течение месяца не сможет выйти на связь, поскольку его переводят в карцер.

В минувшую субботу адвокат Ярошенко заявил, что не может переговорить с ним по телефону, а руководство тюрьмы никак не объясняет ситуацию.

В настоящее время Виктория Ярошенко собирается обратиться в генеральное консульство с просьбой о содействии в том, чтобы ее мужу в тюрьме оказывалась необходимая медицинская помощь.

Напомним, Ярошенко был осужден американскими властями в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а уголовное дело — сфабрикованным. В США Ярошенко якобы уличили в нелегальных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков.