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3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы
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    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в Сирию. В МИД КНДР назвали ложными заявления США о сокращении ядерного потенциала. МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе. В Москве началась генеральная репетиция парада Победы.
    14:09 6 Мая 2018
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    Российские военные доставили гуманитарную помощь в Сирию

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Военные из российского Центра по примирению в течение минувших суток провели гуманитарную акцию на территории провинции Хомс в Сирии. Как сообщила пресс-служба Минобороны, жителям населенного пункта Хуаш было доставлено почти две тонны продовольствия. Во время раздачи продуктовых наборов военные врачи вели прием больных и раненых жителей. Всего в ходе осмотра медпомощь получили около двухсот человек.

    В МИД КНДР назвали ложными заявления США о сокращении ядерного потенциала

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Дипломатическое ведомство КНДР заявило, что Вашингтон представляет миру ложное объяснение о том, как Пхеньян сокращает запасы ядерного оружия на Корейском полуострове. Америку предупредили о последствиях таких действий. В МИД КНДР также заявили, что провокационное поведение США «является опасной попыткой остудить достигнутую атмосферу диалога, и вернуть ситуацию на исходную точку». Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Трамп будет добиваться полной ликвидации северокорейского ракетно-ядерного арсенала, прежде чем пойти на уступки властям республики.

    МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Как сообщает Росгидромет, в ближайшие несколько часов в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС советует автолюбителям отказаться от поездок, поскольку ухудшится видимость на трассе. В ведомстве добавили, во время грозы нельзя находиться у водоемов и ловить рыбу. Отмечается, что при сильном ветре стоит держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.

    В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

    Сегодня в Москве началась Генеральная репетиция парада Победы, который состоится 9 мая. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, новинками станут истребители пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с «Кинжалами», боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9». В воздухе будут задействованы 73 летательных аппарата, их число выбрали по количеству лет прошедших с 1945 года. Так же отмечается, в параде примут участие порядка 13 тысяч российских военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники. 
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