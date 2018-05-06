3 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Сирию Военные из российского Центра по примирению в течение минувших суток провели гуманитарную акцию на территории провинции Хомс в Сирии. Как сообщила пресс-служба Минобороны, жителям населенного пункта Хуаш было доставлено почти две тонны продовольствия. Во время раздачи продуктовых наборов военные врачи вели прием больных и раненых жителей. Всего в ходе осмотра медпомощь получили около двухсот человек.

В МИД КНДР назвали ложными заявления США о сокращении ядерного потенциала Дипломатическое ведомство КНДР заявило, что Вашингтон представляет миру ложное объяснение о том, как Пхеньян сокращает запасы ядерного оружия на Корейском полуострове. Америку предупредили о последствиях таких действий. В МИД КНДР также заявили, что провокационное поведение США «является опасной попыткой остудить достигнутую атмосферу диалога, и вернуть ситуацию на исходную точку». Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Трамп будет добиваться полной ликвидации северокорейского ракетно-ядерного арсенала, прежде чем пойти на уступки властям республики.

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе Как сообщает Росгидромет, в ближайшие несколько часов в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим МЧС советует автолюбителям отказаться от поездок, поскольку ухудшится видимость на трассе. В ведомстве добавили, во время грозы нельзя находиться у водоемов и ловить рыбу. Отмечается, что при сильном ветре стоит держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.