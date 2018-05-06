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Политика
Авиагруппа «Стрижи» отпразднует свой день рождения в подмосковной Кубинке
Россия
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    Авиагруппа «Стрижи» отпразднует свой день рождения в подмосковной Кубинке

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    Авиагруппа «Стрижи» отпразднует свой день рождения в подмосковной Кубинке

    Москва, 6 мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» отпразднует свой день рождения в ходе масштабного авиапоказа в Кубинке Московской области 12 мая. Об этом журналистам рассказали в министерстве обороны России.

    Авиационная группа «Стрижи» отмечает свой 27-й день рождения со дня основания. Праздник, который пройдет в Кубинке, будет посвящен сразу трем событиям: дням рождения авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» и 80-летию Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, на базе которого как раз были созданы авиагруппы.

    «Стрижи» значительно обновили свой состав: уже сейчас мы готовим двух молодых летчиков, которые фактически являются ровесниками авиагруппы и будут летать в составе шестерки самолетов на групповых показах», — заявил командир «Стрижей» Денис Кузнецов.

    Автор: Дарья Смолина
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