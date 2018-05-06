Авиагруппа «Стрижи» отпразднует свой день рождения в подмосковной Кубинке
Москва, 6 мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» отпразднует свой день рождения в ходе масштабного авиапоказа в Кубинке Московской области 12 мая. Об этом журналистам рассказали в министерстве обороны России.
Авиационная группа «Стрижи» отмечает свой 27-й день рождения со дня основания. Праздник, который пройдет в Кубинке, будет посвящен сразу трем событиям: дням рождения авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» и 80-летию Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, на базе которого как раз были созданы авиагруппы.
«Стрижи» значительно обновили свой состав: уже сейчас мы готовим двух молодых летчиков, которые фактически являются ровесниками авиагруппы и будут летать в составе шестерки самолетов на групповых показах», — заявил командир «Стрижей» Денис Кузнецов.