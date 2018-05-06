«Вышли, покричали, а дальше что?»: политолог не увидела конструктива в акции Навального

Проводившиеся в 94 городах России митинги «оппозиции», инициатором которых стал скандально известный видеоблогер Алексей Навальный, вопреки заявлениям организаторов оказались провальными. На них пришло в десятки раз меньше граждан. О причинах провала подобных мероприятий в интервью ФАН рассказала российский политический аналитик, политтехнолог Наталия Елисеева.

Так, на акцию протеста в Москве вышло всего 1500 человек, вместо заявленных 15000. В Казани пришло 300 вместо запланированной 1000, в Мурманске 50 вместо 1000. Подобные цифры оказываются актуальными для всех оставшихся городов. К слову, в некоторых населенных пунктах «масштабные» протесты и вовсе были похожи на одиночные пикеты.

«А тут нечему удивляться, просто Навальный ничего не предлагает — это просто популизм и сплошные митинги ради митингов. Вышли на улицу, покричали, а дальше что? В итоге люди получают в лучшем случае административку — ну классно. А помимо административки и испорченной жизни что-то будет? Нет! Не буду отрицать, некоторые граждане готовы к административной, и даже уголовной ответственности, но решения проблем как таковых не будет. Абсолютно. А люди хотят конструктива — выйти просто поорать ради того, чтобы поорать — это не вызывает никаких эмоций, люди не понимают надобности. А Навальный конструктива предложить не может, потому что он так работать не привык, его не научили», — поясняет политолог.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что провал акций 5 мая — это не случайность, а самая что ни на есть закономерность. Общая протестная активность Навального последовательно падает в последние два года. Даже его признанная провалом «забастовка избирателей» собрала в феврале больше участников. И эта тенденция характерна как для столиц, так и для регионов.

«Знаете, на пике своей славы многие люди (актеры, политики и т.д. — прим ФАН) уходят из профессии красиво. Навальный свой пик словил давно, но он никак не может смириться с тем, что это уже прошедшее время: в будущем и в настоящем его нет и не будет. Он все надеется на 2024 год, что он будет избираться в президенты и т.д., но это все пустые фантазии, потому что как подобие политика он себя полностью исчерпал. Он ничего не может предложить, никакой повестки, никакой альтернативы. И все, что он сейчас делает, — это агония, он просто не может смириться с тем, что его «карьера» закончилась», — продолжает Елисеева.

По ее мнению, Навальный не сможет бросить своей «протестной» деятельности, так как будет пытаться доказать себе, не своему электорату и сторонникам, а именно себе, что он все еще «крупный российский политик». Но это ни к чему не приведет и в будущем он лишится всей поддержки.

Елисеева отметила, что накануне можно было видеть, как правоохранители вели себя очень гуманно по отношению к нарушителям порядка. Никто физическую силу не применял, слезоточивый газ не распылял, воду не использовали. А в большинстве городов вообще столкновений с протестующими не было, задержания проводились только в 18 городах. Но и то — впоследствии всех распустили по домам.

«Самое интересное в том, что Навальный и другие организаторы митингов активно призывали участников акций противодействовать полиции, но люди не особенно поддерживали их в подобном. А все потому, что он растерял весь свой электорат. Дальше он будет терять уже сторонников, потому что люди не будут понимать, зачем с ним работать. Аудитории нет, работать не на кого, никаких шансов и перспектив нет. И если брать самый подходящий в таких случаях вариант — занять место в каком-нибудь муниципалитете, то про это тоже можно забыть. Он (Навальный) себя заклеймил тем, что он политический бездельник. Это не оппозиция, это политические бездельники. Все, что мы будем видеть в дальнейшем, — это как Навальный сам себя, свою медийность, свой рейтинг просто убивает. Своими же руками из-за своих амбиций, которые не сбылись. Вот и все», — заключила политолог.

Ранее столичные власти согласовали акцию оппозиции 5 мая на проспекте Сахарова, но видеоблогер Навальный призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. Столичные правоохранители посчитали такие действия провокацией и начали задерживать особенно активных протестующих, коих впрочем, было немного (около 300 нарушителей были взяты под стражу).

Действия полиции и Росгвардии глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал как «четкие и безукоризненные».