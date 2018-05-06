Захарова назвала выход США из «ядерной сделки» с Ираном «угрозой основам современного мира»

Москва, 6 мая. Заявления руководства США во готовности выйти из «ядерной сделки» с Ираном никак не может положительно повлиять на международный мир и безопасность и при этом является угрозой для международного права как такового. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью иранскому агентству IRNA.

Захарова напомнила, что «ядерная сделка» — Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — является крупным международным соглашением, которое «прошло одобрение Совбеза ООН и стало обязательным к исполнению».

«Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута в том виде, как мы слышим от американцев — это, конечно, в первую очередь угроза международным правовым основам современного мира», — подчеркнула в связи с этим Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил ранее о выходе из соглашения, в случае, если в него не будут внесены изменении. Впоследствии он заявил, что продлил отмену санкций в отношении Ирана лишь для того, чтобы «заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки». Решение по СВПД должно быть принято 12 мая.