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Выдающийся артист: Путин тепло поздравил Этуша с 95-летием
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    Выдающийся артист: Путин тепло поздравил Этуша с 95-летием

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    Выдающийся артист: Путин тепло поздравил Этуша с 95-летием

    Москва, 6 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста СССР и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

    Глава российского государства назвал Этуша «выдающимся артистом», а также «ярким представителем легендарной «вахтанговской» школы».

    Путин поздравил артиста с 95-летним юбилеем и отметил, что Этуша искренне любят миллионы людей в России.

    «Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», — следует из текста телеграммы.

    Российский лидер пожелал Этушу здоровья и вдохновения.

    Автор: Дана Балан
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