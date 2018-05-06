Выдающийся артист: Путин тепло поздравил Этуша с 95-летием

Москва, 6 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народного артиста СССР и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства назвал Этуша «выдающимся артистом», а также «ярким представителем легендарной «вахтанговской» школы».

Путин поздравил артиста с 95-летним юбилеем и отметил, что Этуша искренне любят миллионы людей в России.

«Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», — следует из текста телеграммы.

Российский лидер пожелал Этушу здоровья и вдохновения.