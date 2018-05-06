Они пожалеют об этом: Роухани пригрозил США последствиями в случае выхода из сделки по атому

Тегеран, 6 мая. Иранский глава Хасан Роухани предупредил, что Соединенные Штаты столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенного «шестеркой» международных посредников с Тегераном.

«Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории», — пригрозил он.

Иранский лидер добавил, что Тегеран ни с кем не собирается обсуждать свое «оборонительное вооружение», передает ТАСС.

Роухани также подчеркнул, что тот факт, что страна согласилась пять лет назад на глобальные переговоры по ядерной программе, свидетельствует о том, что Иран — «мирная нация» и что международные санкции в связи с атомными разработками были ошибочны.

Планируется, что до 12 мая глава Белого дома Дональд Трамп должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В течение последнего времени миллиардер неоднократно критиковал это соглашение. Трамп считает это соглашение «плохим» и призывает к его пересмотру. Россия, Китай и Европейский союз считают, что соглашение необходимо сохранить.