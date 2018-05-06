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Они пожалеют об этом: Роухани пригрозил США последствиями в случае выхода из сделки по атому
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    Они пожалеют об этом: Роухани пригрозил США последствиями в случае выхода из сделки по атому

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    Они пожалеют об этом: Роухани пригрозил США последствиями в случае выхода из сделки по атому

    Тегеран, 6 мая. Иранский глава Хасан Роухани предупредил, что Соединенные Штаты столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенного «шестеркой» международных посредников с Тегераном.

    «Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории», — пригрозил он.

    Иранский лидер добавил, что Тегеран ни с кем не собирается обсуждать свое «оборонительное вооружение», передает ТАСС.

    Роухани также подчеркнул, что тот факт, что страна согласилась пять лет назад на глобальные переговоры по ядерной программе, свидетельствует о том, что Иран — «мирная нация» и что международные санкции в связи с атомными разработками были ошибочны.

    Планируется, что до 12 мая глава Белого дома Дональд Трамп должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В течение последнего времени миллиардер неоднократно критиковал это соглашение. Трамп считает это соглашение «плохим» и призывает к его пересмотру. Россия, Китай и Европейский союз считают, что соглашение необходимо сохранить.

    Автор: Дана Балан
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