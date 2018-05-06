В Киеве приготовили «европейские цены» для гостей финала Лиги чемпионов

Киев, 6 мая. В преддверии финальной игры Лиги чемпионов УЕФА, которая пройдет в столице Украины 26 мая, отели и агенты по сдаче жилья в столице Украины подняли цены на близкие даты сразу в несколько десятков раз. Снять небольшую благоустроенную квартиру на международных сайтах перед финалом Лиги чемпионов обойдется в среднем в сумму от 1000 до 3000 евро за день.

Как отмечают украинские СМИ, во время финала Лиги чемпионов Киев может выйти в мировой топ городов по дороговизне аренды жилья — за 4000 евро в сутки предлагают квартирки на окраине украинской столицы. Аналогичная ситуация и в отелях города — например, в одной из самых дорогих киевских гостиниц Kiev Lypki Luxury Apartments стоимость ночи выросла с обычных 6000 гривен (190 евро) до невероятных 300 000 грн (9500 евро). В самом дешевом Отеле Голосеевском номер обойдется в 75 000 гривен (2400 евро). Несмотря на это, в большинстве гостиниц номера на время финала Лиги чемпионов оказались уже забронированными и оплаченными.

Включившие «европейские цены» для гостей украинской столицы отельщики и хозяева недвижимости комментируют такой рост цен без эмоций: «Футбол!».