МИД Турции ожидает, что визовый режим с РФ будет отменен к концу года

Анкара, 6 мая. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает, что визовый режим с Россией будет отменен к концу этого года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Turk.

«Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены. Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: «Давайте наконец отменим визы», — заявил глава ведомства.

Напомним, для граждан Турции был введен визовый режим с 1 января 2016 года. Соответствующее решение было принято в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии.