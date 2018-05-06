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«Кайфануть и всех спалить»: Сердючка дала напутствие Melovin на «Евровидении»
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    «Кайфануть и всех спалить»: Сердючка дала напутствие Melovin на «Евровидении»

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    «Кайфануть и всех спалить»: Сердючка дала напуствие Melovin на «Евровидении»

    Киев, 6 мая. Шоумен Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки,  выступил с напутствием певцу Melovin, который в этом году представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

    «Melovin, спасибо, что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама ходила три года с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни о каком первом месте, просто на сцене кайфануть. И просто всех спалить, – сказал он, взяв в руки огнетушитель.

    Кроме того, Данилко заверил, что 10 мая будет в первом ряду, чтобы поддержать украинского исполнителя.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Melovin уже прибыл в Лиссабон, где успел провести первую репетицию. Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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