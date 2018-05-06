На Украине рассказали о ситуации на горевшем под Харьковом складе с боеприпасами

Харьков, 6 мая. Небольшое тление на данный момент наблюдается на территории бывшего склада боевых припасов в Балаклее Харьковской области, где ранее произошел сильный пожар. Об этом в воскресенье сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинского ведомства, по состоянию на 07.00 (время совпадает с московским — Прим.ред.) 6 мая ситуация контролируемая, местами зафиксировано незначительное тление.

«Взрывов боеприпасов не наблюдается», — следует из сообщения на сайте госслужбы.

Напомним, взрывы боеприпасов начались в прошедший четверг, 3 мая, из-за возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала. На данной территории шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в минувшем году.

Транспортное движение в районе чрезвычайного происшествия заблокировали, жителей близлежащих районов эвакуировали. Сотрудники пожарной службы нейтрализовали возгорание. По данному факту возбуждено уголовное дело.