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На Украине рассказали о ситуации на горевшем под Харьковом складе с боеприпасами
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    На Украине рассказали о ситуации на горевшем под Харьковом складе с боеприпасами

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    На Украине рассказали о ситуации на горевшем под Харьковом складе с боеприпасами

    Харьков, 6 мая. Небольшое тление на данный момент наблюдается на территории бывшего склада боевых припасов в Балаклее Харьковской области, где ранее произошел сильный пожар. Об этом в воскресенье сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным украинского ведомства, по состоянию на 07.00 (время совпадает с московским — Прим.ред.) 6 мая ситуация контролируемая, местами зафиксировано незначительное тление.

    «Взрывов боеприпасов не наблюдается», — следует из сообщения на сайте госслужбы.

    Напомним, взрывы боеприпасов начались в прошедший четверг, 3 мая, из-за возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала. На данной территории шла очистка и разминирование остатков снарядов после крупного пожара в минувшем году.

    Транспортное движение в районе чрезвычайного происшествия заблокировали, жителей близлежащих районов эвакуировали. Сотрудники пожарной службы нейтрализовали возгорание. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Дана Балан
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